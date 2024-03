Lorsqu’une personnalité est appelée à assumer une nouvelle fonction, fût-elle une mission d’État ou pas, c’est le principe de bénéfice de doute qui s’applique.

Cette règle, elle est bien comprise et mise en pratique par les Guinéens sur le choix porté sur Bah Oury, de diriger un gouvernement qui sera mis en place après la dissolution de celui de Bernard Goumou.

Mais faut-il s’attendre à grand chose?

Cette question se pose depuis l’installation du nouveau Premier ministre.

Au lendemain de la dissolution “inattendue” de l’ancien gouvernement, le secrétaire général de la présidence, Amara Camara, a justifié la décision du président Mamadi Doumbouya, par la nécessité de donner un nouveau souffle à l’exercice des fonctions de ministre en Guinée.

Le Premier ministre, dans la foulée de son installation, a annoncé des changements majeurs.

Mais au regard des premières décisions prises par le président de la transition, l’on est tenté d’affirmer d’emblée qu’il ne faut pas s’attendre à grand chose.

Pour preuve, le général Mamadi Doumbouya a dévoilé la structure du prochain gouvernement que va diriger Bah Oury, mais avec aucun changement par rapport à l’ancienne équipe. Au total, 27 départements ministériels et deux secrétariats généraux avec rang de ministre.

Alors que, cette fois-ci, beaucoup s’attendaient à un gouvernement très réduit et au jumelage de certains départements pour éviter la pléthore qui permettrait ainsi de réduire le train de vie de l’Etat.

Hélas ! Le général Mamadi Doumbouya a décidé de choisir, du moins pour le moment, la continuité. Et ce, en dépit de l’adage qui dit: “Il faut être naïf pour croire qu’on peut continuer à faire la même chose et s’attendre à des résultats différents”.

D’ailleurs, des observateurs estiment que le fait de garder la même dénomination et le même nombre des départements ministériels est un signe annonciateur de l’efficacité du gouvernement Bah Oury.

Aussi, cela relance le débat sur les raisons ayant conduit au remerciement de l’ensemble de l’équipe de Bernard Goumou, sans exception.

En attendant la mise en place de la nouvelle équipe gouvernementale, ceux qui espéraient un changement majeur sont plus ou moins convaincus que l’éléphant annoncé arrivera avec un pied cassé.

Les Guinéens retiennent désormais leur souffle et attendent de découvrir les noms des cadres qui vont diriger ces départements.

Et là aussi, à en croire certaines indiscrétions, les citoyens qui militent pour le changement à la tête des ministères risquent d’être plus que jamais déçus.

Les introduits du palais annoncent déjà la reconduction de plus de 60% des anciens ministres.

Attendons de voir!