Ce jeudi 7 mars 2024, devant la Chambre des appels de la Cour de répression des infractions économiques et financières (Crief), l’État guinéen, représenté par l’Agent judiciaire, a exprimé son insatisfaction quant à la réparation accordée dans cette affaire impliquant l’ancien directeur du Fonds d’entretien routier (FER), Souleymane Traoré.

Le prévenu, condamné pour enrichissement illicite, corruption d’agents publics et blanchiment de capitaux, a été le centre des débats. “Le problème est au niveau de la réparation. L’État guinéen n’a bénéficié que d’un milliard de Francs guinéens pour l’ensemble du préjudice subi. Alors nous avons fait appel parce que nous estimons qu’il s’agit d’une réparation partielle. Et nous souhaitons avoir une réparation totale”, a déclaré Me Bernard Sâa Disso Millimouno, avocat de l’État guinéen.

Face à cette demande, le ministère public a également soutenu la nécessité d’une réparation complète, affirmant qu’ “il reviendra à la Cour d’allouer à l’État ce qui est de droit”, selon les propos du procureur spécial Aly Touré.

Cependant, la défense de l’accusé a contesté cette demande, arguant que la première décision rendue était juste et que la peine infligée, au-delà du montant d’un milliard, constituait déjà une autre forme de réparation. Me Kondiano Sékou, avocat de l’accusé, a souligné le caractère disproportionné de la demande de l’État qui, selon lui, veut “dépouiller” son client et a plaidé en faveur du respect de la décision initiale.

L’ancien directeur du FER avait été reconnu coupable et condamné à une peine de prison assortie d’une amende ainsi qu’à la confiscation de certains de ses comptes bancaires. Cependant, l’État guinéen estime que la réparation accordée est insuffisante au regard du préjudice subi.

Le juge Daye Mara a renvoyé l’affaire au 28 mars 2024 pour les plaidoiries et réquisitions spécifiquement liées à la question de la réparation.