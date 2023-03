Après le Rpg arc-en-ciel et l’Anad, la délégation du Secrétariat général aux affaires religieuses (SGAR) conduite par Elhaj Karamo Diawara a été reçue, ce mardi 7 mars 2023, par le Forum des forces politiques (FFP) au siège du PPD.

À 48 h de la manifestation des forces vives de Guinée, le secrétariat général des affaires religieuses multiplie les rencontres avec les acteurs politiques pour tenter de désamorcer la crise. «Nous continuerons toujours à faire la médiation tant que la paix est menacée dans notre pays. S’il y a une manifestation, tous les leaders politiques peuvent tranquillement rester chez eux. Ce sont les pauvres et les personnes à mobilité réduite qui souffrent. Avant de tenir votre manifestation, donner nous le temps de mener notre médiation. Nous demandons à votre coalition de jouer le rôle qui lui est dévolue pour que la marche de demain soit reportée. Nous comptons sur votre sagesse», a exhorté le secrétaire général, Elhaj Karamo Diawara.

En réponse à la demande faite par la délégation conduite par le secrétaire général des affaires religieuses, Boubacar Diallo, a rappelé les recommandations des forces vives de Guinée. «Acceptez d’abord nos conditions au nom de la religion. Nous demandons la libération pure et simple des détenus politiques et d’opinions, l’application des recommandations de la conférence des chefs d’États et du gouvernement de la CEDEAO qui parlent du dialogue inclusif, que la liberté de manifester soit respectée. Si le CNRD et le gouvernement acceptent ces recommandations, il n’y aura pas de raison que nous les acteurs politiques membres des forces vives de Guinée n’acceptions pas leur demande. Pour le moment, la manifestation reste maintenue tout dépendra du gouvernement ».

La mairie de Matoto, l’une des 3 communes concernées par l’itinéraire de la marche, a déjà notifié aux organisateurs l’interdiction de la manifestation du 9 mars. Les réponses de Matam et Kaloum sont attendues.