Crise politique en Guinée: « la décision de Ouattara doit inspirer Alpha Condé… » dixit Bah Oury

Le président du parti Union pour la Paix et le Développement (UDD), s’est exprimé ce vendredi 6 mars 2020, sur la sortie du président de la côte d’Ivoire qui décide de n’est pas se présenter pour un troisième mandat à l’élection présidentielle d’octobre prochain.

Devant les députés du parlement ivoirien jeudi 5 mars, Alassane Ouattara, annonce qu’il souhaite transférer le pouvoir à la jeune génération.

Pour Bah Oury, cette «courageuse décision» du chef de l’État ivoirien renvoi un message fort aux dirigeants africains.

«C’est une excellente nouvelle pour la Côte-d’Ivoire et pour la sous-région ouest africaine. Il faut que les gens qui ont déjà été président comprennent qu’il y a la vie après le pouvoir. Il doivent savoir qu’il y a autre chose à faire dans la vie que de vouloir s’éterniser au pouvoir.»

Cette démarche de Ouattara est une leçon pour la Guinée, estime l’ancien ministre de la réconciliation nationale.

Depuis plusieurs mois, des Guinéens qui soupçonnent Alpha Condé, de vouloir s’éterniser au pouvoir, s’opposent au projet de changement constitutionnel et de troisième mandat à travers des manifestations.

Bah Oury, invite le chef de l’État guinéen, à s’inspirer de son homologue ivoirien en favorisant l’alternance en Guinée.

«Il est souhaitable que la décision de monsieur Ouattara puisse inspirer Alpha Condé, pour qu’il abandonne son projet de changement constitutionnel. Et qu’il accepte d’engager le pays dans une dynamique de dialogue constructif et responsable pour nous permettre d’envisager l’avenir de notre pays avec plus de sérieux».