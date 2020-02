Education: La Fondation Orange Guinée et Plan international signent une convention

La Fondation Orange Guinée et Plan international signent une convention pour la construction des écoles numériques pour enfants. La rencontre a eu lieu le jeudi 30 janvier dernier au siège de Plan international à Kipé.

Orange Guinée possède un certain nombre de dispositifs qui favorisent la promotion de l’éducation pour les jeunes enfants à travers son école numérique. De nos jours, d’après les responables de l’entreprise, 18 écoles sont déjà équipées, et sur le continent, 850 écoles ont aussi bénéficié de cet atout.

En procédant à cette autre signature de partenariat, Orange-Guinée et Plan international comptent construire des écoles de numérique pour enfants en Guinée en général et particulièrement ceux de l’intérieur du pays. Dans les cinq prochaines années ces deux institutions vont unir leurs efforts au profit du système éducatif guinéen.

« C’est un accord cadre entre nos deux institutions, la fondation Orange groupe représenté par Orange Guinée et Plan international Guinée, qui nous engagent les unes et les autres à travers nos institutions à déployer des efforts de collaboration possible en faveur de l’éducation, plus particulièrement l’éducation des jeunes enfants, a expliqué Ludovic Issaartelle, coordinateur philanthrope Afrique de la fondation Orange.

« Plan international Guinée mène également certains nombre de programme d’activité autour de la promotion de l’éducation pour les jeunes enfants. Donc, nos deux institutions se retrouvent, mettent ensemble leur moins de manière à favoriser, pour que les jeunes enfants puissent s’instruire, apprendre à lire, à compter, avoir accès à des savoirs plus larges », espère-t-il.

Le représentant résident de Plan international en Guinée a exprimé que son institution a des attentes suite à la signature de cette convention:

« Je sais bien qu’on a matérialisé une collaboration existante depuis longtemps avec Orange. Vue leur détermination à renforcer et à accompagner l’éducation sur l’aspect innovent, le digital dans l’éducation spécialement en Guinée, je crois que c’est une idée noble, innovante. Avec notre présence en base communautaire depuis si longtemps dans le pay, c’est une grande opportunité pour nous à faire bénéficier ces enfants de cette nouvelle dynamique digitale numérique dans l’éducation », s’est réjoui Jonhmson Bien Aimé.