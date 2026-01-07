L’Union des consommateurs de Guinée (UCG) a vivement réagi à la perturbation du réseau de téléphonie mobile survenue le mardi 6 janvier 2026. Au lendemain de cet incident ayant affecté les appels téléphoniques, les services de messagerie (SMS) ainsi que l’accès à internet, l’organisation de défense des consommateurs interpelle la direction générale de la société concernée.

Dans un communiqué rendu public, l’UCG souligne l’ampleur des désagréments causés aux usagers. « Suite à l’incident survenu le 6 janvier 2026, ayant entraîné une interruption prolongée des services d’internet et d’appels téléphoniques, nous tenons à attirer votre attention sur les désagréments significatifs causés aux citoyens-consommateurs de notre pays », indique l’organisation.

Face aux nombreuses pertes enregistrées par les usagers, l’Union des consommateurs invite l’opérateur à envisager des mesures de réparation. « Nous vous demandons humblement de bien vouloir envisager la mise en place d’un plan de compensation destiné aux usagers ayant été impactés par cette interruption, résultant de la coupure de la fibre optique due aux travaux de bâtiment et de travaux publics (BTP) », précise le communiqué.

Tout en reconnaissant que la gestion de la fibre optique ne relève pas directement de la société de téléphonie, l’UCG appelle celle-ci à ne pas minimiser l’impact de l’incident sur sa clientèle. « Nous sommes conscients que vous ne pouvez pas être tenu responsable de cette panne. Cependant, en tant que notre fournisseur de services d’internet et d’appels téléphoniques, nous estimons qu’il est juste que vous preniez en considération les pertes subies par les usagers », martèle l’organisation.

Par cette sortie, l’UCG entend rappeler la nécessité d’une meilleure protection des consommateurs face aux interruptions de services, notamment lorsque celles-ci ont des conséquences économiques et sociales importantes.