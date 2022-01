Selon les spécialistes de la santé, la goutte est une maladie chronique inflammatoire extrêmement douloureuse due à la présence d’un excès d’acide urique dans le sang; on parle d’hyperuricémie. Des microcristaux d’acide urique peuvent alors se déposer dans les articulations et les tissus qui l’entourent, créant une inflammation ou arthropathie inflammatoire.

C’est une maladie dont souffre de nombreuses personnes dans le monde. En Guinée, beaucoup ignore l’existence de cette pathologie. Pour mieux comprendre ses causes, symptômes et les mesures préventives, notre rédaction a rencontré ce jeudi 06 janvier 2021, un médecin généraliste.

Pour docteur Abdoulaye Diallo, médecin généraliste, même si la goutte est provoquée par une consommation abusive de la protéine, elle est souvent une maladie héréditaire.

«Quand tu manges la viande, donc il y a le métabolisme des protéines qui passent par le foie donc les déchets des protéines, il y a l’acide urique. C’est quand ces déchets là ne sont pas éliminés leurs nombres augmentent dans le sang. C’est à dire l’accumulation des cristaux provoque des crises inflammatoires douloureuses dans les articulations et autour d’elles. La goutte, causée par une élévation des taux sanguins d’acide urique (hyperuricémie), a souvent un caractère héréditaire», a-t-il expliqué.

Contrairement à certaines maladies telle que l’insuffisance rénale, les symptômes de la goutte sont très apparents, précise Dr Abdoulaye Diallo.

«Toujours la maladie commence par la sensibilité des orteils. La personne atteinte de goutte est réveillée au milieu de la nuit par une douleur soudaine aux gros orteils, la chaleur, les œdèmes c’est à dire quand les pieds sont enflés, Il arrive également que d’autres articulations soient touchées: doigt, coude, genou ou cheville. L’articulation est chaude, rouge, enflée et extrêmement douloureuse. On a du mal à utiliser ses membres, on boite, on ne peut pas remuer sa main, ni mobiliser ses articulations et ses organes parce qu’il y a la douleur. Maintenant les grosses orteils sont très sensibles. Tu ne peux même pas mettre une chaussure», a-t-il soutenu.

Pour éviter la goutte il faut respecter certaines règles de base selon ce professionnel de la santé.

«N’abusez pas de certains aliments, susceptibles d’élever le taux d’acide urique telle que la viande rouge, le poisson, le poulet, manger moins gras, moins de protéines et éviter certains légumes comme le chou-fleur, les champignons . Éviter les boissons alcoolisées, perdre du poids, éviter d’être sédentaire c’est à dire il faut se mouvoir un peu, faire du sport parce que l’obésité et les excès alimentaires aggravent la maladie. Et aller chez le médecin dès qu’il y’a des signes d’inflammation», conseille ce médecin généraliste.

A noter que la goutte est plus fréquente chez les hommes que chez les femmes. En général, la goutte survient dans la cinquantaine chez les hommes et après la ménopause chez les femmes. Elle est rare chez les personnes jeunes, mais souvent plus grave dans les cas qui surviennent avant 30 ans.