Sa condamnation par contumace sous le régime de Sékou Touré, son arrestation à Piné, l’ancien président de la République a ouvert son cœur à IDM et Nyala production dans un portrait intitulé : «Alpha Condé, le pouvoir et la vie ».

Dans ce portrait réalisé peu avant le coup d’Etat du 5 septembre et publié vendredi 3 novembre 2023, le leader du RPG arc-en-ciel revient de long en large sur son parcours politique.

A l’entame, il évoque sa condamnation par contumace après l’agression portugaise du 22 novembre 1970. Ce qui lui a valu l’exil pendant plusieurs années.

«Un jour, j’étais assis dans un café à Paris, quelqu’un m’appelle d’Abidjan pour me dire que je suis condamné à mort par contumace. Ce qui veut dire que je ne pouvais plus rentrer en Guinée. Je ne souhaite pas d’exil à quelqu’un. L’exil est très difficile à supporter moralement, d’être coupé de sa famille pendant des années. C’est très difficile d’être en exil. C’est pourquoi, je ne souhaite à personne d’être en exil. Moi, j’ai été frappé une fois, j’ai rencontré un ami intime aux Champs Elysées, je l’ai salué, il ne m’a pas répondu. Cela veut dire que les gens avaient peur de nous rencontrer. Si quelqu’un nous rencontrait, on dirait qu’il est anti-guinéen. Donc, ça fait mal de voir beaucoup de nos amis nous fuir pour ne pas être accusés. Les gens qui venaient de Conakry nous évitaient », raconte Alpha Condé.

Sa participation au scrutin présidentiel de 1993

Devenu opposant farouche dès les premières heures de l’indépendance, lui et ses proches créent le parti MND en 1977 qui deviendra, 11 ans plus tard, le RPG qui le portera au pouvoir en 2010. Après la mort de Sékou Touré et la prise du pouvoir par Lansana Conté qui promet d’organiser des élections libres et transparentes en 1993, le natif de Boké décide de rentrer au pays, après 20 ans d’exil, afin de participer au scrutin présidentiel. Finalement, le 17 mai 1991, il arrive à l’aéroport international de Conakry où l’attendait une centaine de ses militants: « Le président Conté ne voulait pas que je rentre. Ils ont interdit à la compagnie d’atterrir à l’aéroport. Mais, mes militants ont dit que si je ne rentre pas, ils vont tout cacher».

Il relate que son tout premier meeting au stade de Coléah est réprimé violemment par les forces de sécurité. Alpha Condé confie s’être réfugié pendant 45 jours à l’ambassade du Sénégal à Conakry avant d’être exfiltré par le président sénégalais d’alors, Abdou Diouf.

En dépit des menaces qui pesaient sur lui, il décide de rentrer en Guinée en 1993 pour battre campagne. Lansana Conté remporte le scrutin au second tour avec 51% de voix contre 20,58 pour l’opposant Alpha Condé. 5 ans plus tard, le 15 décembre 1998, à deux jours du scrutin présidentiel, Alpha Condé est arrêté par la gendarmerie dans un village appelé “Piné” situé à Lola dans la région forestière.

Transféré à Conakry, il sera poursuivi pour « atteinte à la sûreté de l’État, tentative de fuite du territoire et recrutement de 800 mercenaires des pays voisins afin de déstabiliser le régime de Conté ». Et là aussi, l’opposant sera déféré à la prison civile de Coronthie où il sera incarcéré dans l’attente de son procès à la cellule N° 6. «Il y a un grand bâtiment où il y a plus de 300 détenus, ils ont embarqué tout le monde pour que je me retrouve seul dans ce grand bâtiment. Toutes les salles ont été vidées. Je me suis retrouvé enfermé, isolé. J’ai fait une grève de la faim parce qu’on me refusait tout, lire les journaux et écrire etc.», se souvient l’ancien chef d’État.

Le procès Condé s’ouvre le 12 avril 2000, à l’issue duquel il est condamné à 5 ans de prison ferme. Lui et ses coaccusés sont libérés le 18 mai 2001, après 27 mois de détention. «Je n’en veux à personne. Il faut savoir pardonner», se résigne l’ancien opposant historique.