Conakry 6 novembre 2022 – Un accident de la circulation a été enregistré ce dimanche dans le district de Sougueta (Commune rurale de Linsan) sur la route nationale Kindia – Mamou.

Selon le bilan provisoire établi par les services de santé et de sécurité, ce drame a fait plus de vingt-deux (22) morts dont trois (3) femmes et huit (8) blessés.

Un minibus transportant plusieurs étudiants est entré en collision avec un camion. Une enquête est ouverte.

Au nom du Président de la transition, chef de l’État, le Premier ministre présente aux familles des victimes et au peuple de Guinée la compassion du Gouvernement et exprime aux blessés la solidarité nationale.

Les services spécialisés sont mobilisés pour porter assistance aux familles éplorées. Le Gouvernement assure la prise en charge des blessés à l’hôpital régional de Kindia.

Avec ce nouveau cas de tragédie regrettable sur nos routes, le Gouvernement prendra de nouvelles mesures et sait compter sur l’esprit civique et la prudence de tous et de chacun.





Ministre porte-parole du Gouvernement