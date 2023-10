Les peuples maliens et guinéens sont unis par l’histoire et la géographie. Un brassage culturel multiséculaire qui explique la solidité des relations entre Conakry et Bamako. Pour revisiter cette histoire commune empreinte de fraternité, il est organisé la deuxième édition du Grand SUMU le samedi 07 octobre 2023 au palais du peuple.

Cette grande cérémonie, haute en couleurs et en tradition se fera sous le haut patronage des Présidents des CNT du Mali et de la Guinée, Colonel Malick DIAW et Dr Dansa KOUROUMA.

Une occasion pour les griots, maîtres de la parole, de remettre au goût du jour, le passé glorieux des peuples maliens et guinéens. Deux États de l’Afrique de l’Ouest actuellement en Transition et comme on aime à la dire, deux poumons dans un même corps.

Dirigés par les Colonels Assimi GOÏTA et Mamadi DOUMBOUYA, les États malien et guinéen entendent fédérer leurs efforts pour consolider la vision panafricaniste des pères fondateurs des indépendances de l’Afrique subsaharienne.

Lors d’un séjour à Bamako sur invitation du Colonel Malick DIAW en vue de prendre part aux travaux du Parlement transitoire du Mali, le Président du Conseil National de la Transition, Dr Dansa KOUROUMA s’était réjoui de la convivialité et la confraternité qui ont caractérisé les échanges sous fond de complémentarité entre les deux parties. Il avait aussi noté que cet acte va au-delà des discours et matérialise ainsi, la ferme volonté des deux parlements à marquer la véritable intégration par l’action.

L’animateur vedette de la célèbre émission Lambetigui, Nouman KOUYATE de la RTG et son collègue de l’ORTM du Mali, vont tenir en haleine le public. Les amoureux de notre culture guinéenne et africaine sont invités à massivement se mobiliser au palais du peuple ce samedi soir. L’entrée est gratuite.

À rappeler que la première édition de ce grand SUMU a eu lieu l’année dernière à Bamako, sous le haut patronage des deux Présidents des CNT du Mali et de la Guinée. Deux hommes qui symbolisent la fraternité et la solidarité agissante entre Conakry et Bamako.

Rendez-vous donc ce samedi 07 octobre 2023 au palais du peuple à 19h pour vivre cet événement historique.

La Cellule de Communication du CNT