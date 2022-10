Alors que sa désignation comme l’une des facilitatrices du cadre de dialogue inclusif fait polémique, Makalé Traoré dit comprendre mais n’est pas prête à abandonner la partie sans gain de cause.

Face au rejet du cadre de dialogue politique par l’ANAD, le FNDC politique, la CORED et le RPG Arc-en-ciel, Makalé Traoré se dit prête à négocier avec ses pairs politiques afin de les ramener autour de la table: «Je comprends ceux qui rejettent la manière dont nous avons été choisies, je comprends bien cela, sans que personne ne remette vraiment en cause de l’expertise et la compétence des facilitatrices, ceux qui pensent que c’était une bonne chose de désigner trois femmes pour aider la Guinée à avancer, nous les recevrons en tant que facilitatrices.»

En tant que mère et femme, Makalé Traoré estime que le débat devrait s’accentuer sur les solutions qu’elles sont prêtes à proposer pour la décrispation de la crise: «Ce qui est important, c’est ce qu’on doit proposer aux uns et aux autres, pour nous permettre d’avancer. Nous ne sommes pas du tout découragées pour ça. Quand on est habitué à la médiation, on sait ces écueils là, mais il ne faut pas que cela nous empêche d’avancer. Ceux qui rejettent peuvent quand même nous recevoir en tant que sœur, mère et tante pour nous écouter, c’est extrêmement important.»