Mamadou Aliou Diallo, plus connu sous le nom « Goubhoye UFFG », responsable du pool digital de la cellule de communication de l’UFDG et attaché d’information de Cellou Dalein Diallo, a été empêché, à l’aéroport international Ahmed Sékou Touré, de sortir du pays après avoir fini de faire «toutes les formalités».

Selon les informations fournies par ses proches, Goubhoye se rendait à Johannesburg en Afrique du Sud, pour prendre part à des rencontres avec l’Alliance Libérale Africaine.

«Selon la police de l’air et des frontières (PAF) , il serait consigné dans une liste des personnes qui ne doivent pas sortir du pays», rapporte la cellule de communication de l’UFDG.

Cette même source indique que Goubhoye avait un billet aller-retour pour une mission de trois jours et faisait partie de la délégation de l’UFDG conduite par Cellou Dalein Diallo. Après cet empêchement, le concerné a laissé indiqué qu’il n’a pas dans on programme fuir le pays: «Je n’ai pas l’intention de fuire la Guinée. Je resterai en Guinée et participer à la chute des enfants de l’arbre empoisonné.»