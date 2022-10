Dans un communiqué rendu public dans la journée de ce jeudi 6 octobre, le ministre de la Justice et des droits de l’homme a fait savoir qu’il été informé par voie de presse que monsieur Mamadou Aliou Goubhoye Diallo, citoyen guinéen en partance pour Johannesburg aurait été empêché le 05 octobre 2022 de sortir du territoire à l’aéroport international Ahmed Sékou Touré. Alphonse Charles Wright demande que ce militant de l’UFDG soit rétabli dans ses droits.

Dans son communiqué, le ministre Charles Wright a affirmé qu’après vérification auprès du Parquet général, « il a été porté à notre connaissance, sous réserve de l’existence d’autres raisons purement sécuritaires ou administratives liées à la navigation aérienne, qu’il ne fait l’objet d’aucune procédure judiciaire de nature à l’empêcher de sortir ou de rentrer librement en Guinée.»

Au regard de la politique de promotion et de protection des droits de l’homme du Gouvernement, le Garde des Sceaux rappelle aux autorités de la Police de l’Air et des Frontières «à se conformer aux prescriptions légales d’interdiction de sortie qui ne peuvent être prises que par les autorités judiciaires et surtout d’éviter ce genre d’incident qui ne rime pas avec le respect des droits humains en cette période de refondation de l’Etat.»

Il dit inviter lesdites autorités aussi «à lui rétablir dans ses droits sans délai sous réserve des injonctions de poursuites judiciaires pour des faits présumés d’abus d’autorité et d’entrave à la liberté de mouvement qui est un droit garanti par la Charte de la Transition, lequel est limité que par la loi et les règlements en vigueur.»

En outre, le garde des sceaux invite le Parquet général près la Cour d’Appel de Conakry «de faire toute la lumière autour de cette situation et de rendre compte dans l’intérêt de la mise en œuvre de la politique pénale du Gouvernement basée sur la tolérance zéro contre l’impunité et la violation des droits humains.»