Comme nous l’avions annoncé précédemment, Mamadou Lamarana Cissé, 17 ans, apprenti mécanicien a été tué dans la journée du jeudi, 5 septembre 2024, au quartier à wanindara.

Dans sa famille, c’est la tristesse et la désolation sur les visages des parents et proches. Mohamed Cissé, le père de la victime, inconsolable, se rappelle des derniers moments passés avec son fils.

“Le matin, avant de sortir, on s’est bien séparé, c’est lui-même qui a lavé nos habits, il a nettoyé la maison. Mais mon petit a été sauvagement abbattu par les forces de sécurité”, regrette-t-il.

Selon les témoignages, le jeune Cissé a reçu deux balles dans la tête avant de rendre l’âme. Son papa déplore les agissements des agents de sécurité vis-à-vis des jeunes manifestants. “Ce qui se passe, ce n’est pas bon. Quand ils arrivent à prendre des enfants, ils n’ont qu’à au moins les frapper ou les envoyer au-lieu de tirer sauvagement sur eux comme ça. Selon ses amis, ils étaient sortis ensemble pour se promener parce que en ce moment le quartier était calme. Entre temps, les gendarmes ont bougé, les autres ont fui, lui il est tombé, ils l’ont tiré deux balles dans la tête, les policiers sont venus encore le piétiner”, témoigne le papa de Cissé, qui réclame justice pour son enfant.

“Actuellement on sait que ce n’est pas facile de faire la justice chez nous, mais je demande que la lumière soit faite. Nous demandons aux services de sécurité de changer leur façon de faire et la jeunesse de ce quartier aussi doit se mobiliser pour changer le système parce qu’on est tous des Guinéens personne ne va chasser l’autre”, lance le père de famille sous le choc.

La maman de la victime reste incontournable depuis qu’elle a appris le décès de son enfant. Interrogé, Kadiatou Doumbouya n’a pas pu s’exprimer. Elle s’en remet à la volonté de Dieu et prie pour le repos de son âme.

Mamadou Lamarana Cissé a rejoint sa dernière demeure ce jeudi au cimetière de wanindara.