Le ministre porte-parole du gouvernement s’est ouvertement attaqué aux membres des Forces Vives de Guinée (FVG. Dans une publication sur son compte X (anciennement Twitter), Ousmane Gaoual Diallo a formulé de lourdes accusations contre les acteurs sociopolitiques qui appellent à manifester en Guinée.

Pour le ministre porte-parole du gouvernement, “il est regrettable de constater que certains acteurs politiques, sans aucune vision pour l’avenir de la Guinée, continuent d’inciter la jeunesse à des actions qui ne servent qu’à leurs propres intérêts. Ceux qui s’abritent derrière le concept ‘forces vives’ adoptent une posture de confrontation systématique, avec une stratégie bien connue de division et d’intimidation, ayant pour seul but de diviser davantage notre pays en diffusant une fausse idée d’un pays en crise.”

Selon Ousmane Gaoual Diallo, ces acteurs sociopolitiques qui sont “guidés par la haine” se consacrent “à l’intoxication des esprits de nos jeunes et de la population, en diffusant de fausses informations à travers les réseaux sociaux, sans jamais apporter de solutions concrètes pour relever les défis du pays.”

“Ces moyens de propagande, cette tyrannie exercée par ces groupuscules, visent à remettre en cause les fondements mêmes de notre République. L’intimidation et la manipulation de notre jeunesse ne peuvent plus être tolérées. Nous refusons la banalisation de l’insoutenable et dénonçons ces tentatives de manipulation à grande échelle,” a fustigé le ministre des Transports.

Devant de tels actes, Ousmane Gaoual Diallo estime que la justice doit être inflexible. Pour lui, “ceux qui choisissent de troubler l’ordre public et de suivre le chemin de la violence devront en répondre. La Guinée ne cédera pas à ces pressions destructrices. Il est temps pour ceux qui sont encore lucides parmi ces acteurs de choisir la voie de la responsabilité. Nous les invitons à abandonner cette logique de division et de chaos, et à se tourner vers le dialogue et la concertation.”

Cette déclaration du ministre porte-parole du gouvernement intervient au lendemain d’une manifestation dans certains quartiers de Conakry suite à l’appel lancé par les Forces Vives de Guinée.