À l’occasion de la célébration de l’an 2 du CNRD ce mardi 05 septembre 2023, les Forces vives de Guinée et certaines organisations de la société civile, ont appelé à une manifestation pour réclamer un retour rapide des civils à la tête du pays.

Lors de cette manifestation quatre cas de morts et plusieurs blessées ont été enregistrés. Interrogé sur la question dans l’émission Mirador de Fim Fm ce mercredi 07 septembre, le ministre des Postes et télécommunications, Ousmane Gaoual Diallo, fustige l’attitude des membres des FVG. Il accuse les acteurs de cette organisation de ternir l’image des autorités de la transition.

« Ce qu’il faut déplorer, ce que cette manifestation d’hier n’avait pas de tête, personne n’a vu un des leaders dans une manifestation même devant sa porte. Ce qu’ils font est méchant. Aucun leader ne parle sauf dans les médias, ils restent tous terrer quelque part et c’est très méchant. Ce qui se passe dans la rue, ce n’est pas forcément une manifestation. Cela veut dire que vous livrez des gens dans la rue qui ne savent même pas quoi faire, qui n’ont pas de guide, de leader, ils ne savent pas reculer quand c’est difficile ou quand ils sont en danger (…)»,a laissé entendre le porte-parole du gouvernement.

Ancien membre du FNDC devenu porte-parole du gouvernement de la junte, Ousmane Gaoual se glorifie d’avoir été un fervent leader dans l’opposition guinéenne : « Moi j’ai appelé à des manifestations dans ce pays sûrement les plus durs, mais jamais je ne suis resté à la maison. J’ai pris des cailloux, j’ai été dans la rue même quand les manifestations étaient interdites. Je suis sortie et ça c’est clair et nette. Quand vous conduisez une manifestation, vous devez en être le guide pour dire attention là c’est chaud, il faut reculer pour que chacun rentre chez soi. »