Le Premier ministre Bah Oury a foulé le sol ivoirien ce mardi 6 août 2025, à Abidjan, où il prend part aux cérémonies marquant le 65e anniversaire de l’indépendance de la Côte d’Ivoire. Il y représente le Président de la Transition, le Général Mamadi Doumbouya.

Selon la Primature, le Chef du Gouvernement effectue cette visite dans le cadre d’une mission diplomatique de haut niveau. Il est accompagné du ministre des Affaires étrangères, de l’Intégration africaine et des Guinéens établis à l’étranger, Dr Morissanda Kouyaté.

Les festivités officielles se dérouleront à Bouaké, en présence de plusieurs chefs d’État et de gouvernement. La Guinée, le Gabon et le Ghana ont été désignés pays invités d’honneur de cette édition, que les autorités ivoiriennes entendent placer sous le signe de la solennité et de la fraternité africaine.

La participation de la Guinée à cet événement de portée régionale témoigne de l’excellence des relations bilatérales entre Conakry et Abidjan. Elle illustre également la volonté commune des deux pays de renforcer leurs liens historiques et de promouvoir l’intégration sous-régionale.