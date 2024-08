Dans un communiqué officiel adressé aux gouverneurs de régions administratives, préfets, sous-préfets et présidents de délégations spéciales, le Ministre de l’Administration du Territoire et de la Décentralisation (MATD), Ibrahima Kalil Condé, a ordonné l’arrêt immédiat de toute dissolution des Conseils de Quartier ou de District.

Cela fait suite à des informations reçues par le département concernant la destitution des conseillers de quartiers et de districts par des sous-préfets et des présidents de délégation spéciale. Pour le ministre, la pratique est illégale et en dehors de leurs compétences.

Dans son courrier daté du 5 août 2024, Ibrahima Kalil Condé a souligné que la mise en place et la destitution des Conseils de Quartiers ou de District ne relèvent pas de la compétence des sous-préfets ou des présidents de délégation spéciale. Il a ainsi instruit : « Il nous a été régulièrement remonté des informations relatives à la destitution de Conseils de Quartiers ou de Districts par des sous-préfets et des présidents de délégation spéciale. Rappelant à ceux-ci que la mise en place et la destitution des Conseils de Quartiers ou de District ne relèvent ni de leurs compétences ni de leur initiative, j’instruis, incessamment, l’arrêt de ces pratiques et le rétablissement de tous les conseils de quartier et de district ainsi dissous à date. »

Le ministre a insisté sur le fait que le renouvellement des Conseils de Quartiers et de Districts doit se faire à l’initiative de son département et conformément aux textes en vigueur.

Ibrahima Kalil Condé attache une grande importance à la mise en œuvre correcte de ces directives et a exhorté toutes les autorités concernées à se conformer strictement à ces instructions. Toute infraction à ces directives sera sévèrement sanctionnée, a-t-il ajouté.