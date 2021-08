Le président du PADES a livré son analyse ce jeudi 05 août, sur le débat autour de la hausse du prix du carburant intervenue cette semaine en Guinée.

Cas par cas, Dr Ousmane Kaba a démonté les arguments du gouvernement pour justifier sa décision.

L’ancien ministre de l’Économie, a réitéré ses propos tenus il y a un mois, selon lesquels, l’État guinéen ne subventionne pas le carburant.

«On ne subventionne pas le carburant, on l’a jamais fait. Celui qui dit le contraire, ne sait pas de quoi il parle. Avant d’être ministre ou politicien, je suis avant tout un Docteur d’État en économie. C’est mon domaine […]», mentionne le spécialiste des questions économiques, qui dit analysé le sujet au-delà de toute considération politique.

«On ne peut pas à la fois subventionner et taxer. C’est comme si vous dites allez devant et derrière. C’est pas possible. Ça n’a rien avoir avec la politique, mais ne revenons plus sur cela, le pétrole n’a jamais été subventionné en Guinée», insiste l’ancien ministre.

Le leader du PADES donne la raison qui justifie la décision du gouvernement d’augmenter le prix des produits pétroliers.

«La vrai raison, c’est une raison budgétaire. Il se trouve que l’État a besoin d’argent. C’est simple, l’État a décidé d’augmenter ses recettes à travers la fiscalité pétrolière», explique t-il.

Dr Ousmane Kaba estime qu’avant d’augmenter le prix du carburant, le gouvernement devrait avoir une discussion avec les transporteurs, pour modérer le coût.

«On aurait arrivé à un consensus qui allait modérer le coût de transport. Mais aujourd’hui qu’est-ce que nous voyons ? On a augmenté le carburant de 22% et il y a des tronçons qui ont augmenté à 30% 40%. C’est une augmentation sauvage et ce n’est pas normal», regrette t-il.

Le président du parti des démocrates et de l’espoir fustige le fait que selon lui, le gouvernement guinéen a manqué des stratégies pour convaincre les transporteurs à ne pas augmenter le transport.

«Parce qu’il ne suffit pas de dire n’augmentez pas. Il faut plutôt discuter avec eux pour dire, à combien vous pouvez augmenter sur le transport avec cette augmentation sur la carburant», propose l’opposant.