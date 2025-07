Le RPG Arc-en-ciel traverse une profonde crise de confiance entre les responsables du parti dont certains se sont rapprochés de la junte au pouvoir.

Accusés “des déstabilisations du parti au profit du tombeur de notre régime le CNRD”, plusieurs membres du bureau politique national ont été suspendus

La décision publiée à cet effet souligne que les concernés “n’ont plus l’autorité nécessaire de se substituer et d’interférer aux nouveaux responsables nommés au niveau des différentes structures du Parti, aux différentes activités qui ne sont plus de leur ressort.”

Au sein de la coordination régionale de la Haute Guinée, Mamby Camara a été remplacé par Sory Sanoh. Par ailleurs, Moussa Traoré, Ansoumane Fofana, Babou Chérif et Taliby Dabo sont “suspendus jusqu’à nouvel ordre” pour “indiscipline notoire, propos malveillants envers le leader du Parti, concussion et corruption.” De ce fait, “ils ne font plus partie de la coordination régionale de la Haute Guinée, siège à Kankan, et ne doivent être obéis par aucun responsable organique du Parti.”