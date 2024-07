Le porte-parole du gouvernement, Ousmane Gaoual Diallo, dénonce le « silence » de la presse guinéenne qu’il accuse de rester indifférente face aux déclarations des organisations internationales de défense des droits de l’homme qui accablent la Guinée.

Au cours d’une conférence, vendredi 5 juillet 2024, Ousmane Gaoual a reproché aux médias guinéens de n’avoir pas démenti les rapports des ONG des droits humains qui “ternissent l’image de la Guinée”.

“Vous êtes des journalistes, vous vivez en Guinée, les situations qui se passent ici, vous en rendez compte. Je ne pense pas que l’un d’entre vous subisse quelque contrainte que ce soit, qui le conduirait à adopter telle ou telle appréciation. Ce ne serait pas juste même pour vous, et c’est dommage que la presse que nous avons dans ce pays ne prenne pas la peine de réagir. On croit que c’est un jeu entre ces organisations et les autorités. Vous êtes des Guinéens, vous êtes des médias guinéens ou étrangers qui vivez dans ce pays. Lorsque quelque chose est dit là où vous vivez, vous avez deux attitudes.

Soit vous faites des articles pour confirmer que ce que le confrère étranger a écrit s’apparente à la réalité, soit vous démontrez que c’est quelque chose qui n’a pas été vérifié. C’est aussi votre rôle de médias, parce que les médias font partie des organisations de la société civile. Ils peuvent faire d’une certaine manière une médiation entre les autorités publiques, les acteurs politiques et ces organisations. Votre silence n’est pas normal. Moi, je ne demande pas à la presse de défendre l’État à tout prix, mais quand on présente notre pays comme un pays où il y aurait des prisonniers politiques, par exemple, moi, je n’en connais pas en Guinée”.

Poursuivant, le ministre porte-parole du gouvernement a ajouté : “C’est une lecture qui touche n’importe quelle personne qui vit en Guinée, particulièrement les Guinéens et les autorités guinéennes, parce que ces organisations de défense des droits de l’homme se permettent de construire un certain type de discours, souvent pour des préoccupations dont on ne sait pas ce qui les motive, mais qui sont éloignées de la réalité. Qu’est-ce qui fonde aujourd’hui un argumentaire objectif d’une organisation des droits de l’homme, pour dire que la Guinée serait le pire pays de la planète où les droits de l’homme sont malmenés quotidiennement ?”, s’interroge le ministre Ousmane Gaoual.