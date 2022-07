Peut être que vous entendez parler de Simandou sans rien savoir de ce méga projet qui, s’il se concrétise va changer l’histoire de notre pays. Pour vous permettre de comprendre l’enjeu, voici pour vous, les 05 choses qu’il faut absolument connaitre.

1- Le projet Simandou c’est 650Km de rails multi-usages et multi-services

En français facile, désormais, ce ne sont pas seulement nos mines qui vont prendre le train, nous aussi. Un producteur de Nzérékoré peut se lever le matin, venir avec sa marchandise à Conakry vendre et rentrer le soir avec un coût de transport très bas. Ce qui n’est pas possible aujourd’hui. Autre chose, on aura enfin notre chemin de fer Conakry Kankan que l’autre nous avait promis. Du coup on peut construire un port à sec à Kankan pour ravitailler le Mali. Imaginez les retombées qu’un tel port peut avoir sur l’économie Guinéenne et sur toute la haute Guinée. Pour les infrastructures je me limite là, je ne vous parle pas du port en eau profonde.

2- Simandou c’est 50 000 emplois

Pour réaliser ce projet, des ingénieurs de rang mondiale vont se rendre en Guinée pour la construction de la mine. A côté de ces ingénieurs, il y aura 50 000 jeunes guinéens qui seront recrutés et formés par ce projet. Ceci permettra à la Guinée de combler le gap sur la main d’œuvre qualifié. A long terme le projet sera piloté par des cadres guinéens. RioTinto l’a déjà fait en Mongolie.

3- Simandou peut doubler le PIB de la Guinée

Avec 15 milliards de dollars d’investissement, Simandou est de loin le plus gros investissement sur un seule projet en Afrique. Si un tel investissement est fait dans un pays c’est beaucoup d’argent qui est ainsi investit dans l’économie Guinéenne. Et cela peut avoir un impact énorme sur l’image de la Guinée a l’international.

4- Une seule mine, 3 sources de revenus pour la Guinée

Avec ce méga projet, la Guinée gagne trois fois :

– 15% de la mine de Rio Tinto

– 15% de la mine de WCS

– 15% du port en eau profonde et du chemin de fer, qui va transporter des mines, des marchandises et des personnes.

Il faut y rajouter, les impôts, les emplois hautement bien payés pour nos compatriotes et tout cela a 0F.

5- L’incompétence de nos dirigeants risque de mettre tout cela dans l’eau

Les Etoiles se sont alignées, mais le pays est encore sur le point de rater un autre rendez-vous avec l’histoire. La faute a l’incompétence de nos dirigeants. Si vous avez suivi le ministre des Mines, qui en jouant avec notre fibre patriotique, veut nous faire croire que la faute c’est les autres. C’est vrai, les entreprises étrangères ont besoin de nous, mais nous aussi on a besoin d’elles.

Pour conclure mes chers compatriotes, sachez que le Sénégal à côté, va en 2023, exporté son premier baril de pétrole. Cela a été possible parce qu’on a mis l’homme qu’il faut à la place qu’il faut. Un ministre des Mines limité, qu’il fallut secondé par un comité stratégique. Aujourd’hui on apprend dans la presse que ce comité n’a même pas pu rencontrer les entreprises minières. C’est normal parce qu’il est constitué des hommes les plus occupés de la Guinée. Le Sénégal avait créé un conseil national du pétrole et du gaz, a la différence de notre comité stratégique, est lui constitué des meilleurs ingénieurs du Sénégal recrutés a travers le monde entier.

L’objectif de ce conseil est de faire profiter les Sénégalais du pétrole et du gaz. De ce conseil est née l’Institut sénégalais du pétrole et du gaz qui aujourd’hui forme des jeunes sénégalais aux métiers les plus pointus du pétrole. De ce conseil est également née plusieurs écoles de formations sur les métiers du pétrole et du gaz. J’aimerais mentionner que ce conseil sénégalais est dirigé par un polytechnicien de 32 ans.

En Guinée a la place d’un comite qui pense au futur, nous avons choisis un comite pour faire le gendarme. Personne a notre place ne pensera à notre avenir, à nous de choisir ce que nous voulons pour demain.

Le ministre des Mines dit qu’on peut faire appel à d’autres entreprises, Mr le ministre, Rio Tinto est le leader mondial, faisons comme le Sénégal travaillons avec les meilleurs au monde et qui respectent leurs responsabilités sociétales. On a vu ici des employés des mines payés à 50 euros. Allez demander combien touche un chauffeur de Rio Tinto.

Autre propos choquant, c’est le fait de dire, la Guinée a existé sans Simandou, j’ai envie de vous demander pour quel résultat ?

La capacité de Rio Tinto à respecter les standards internationaux combinées à la rapidité d’exécution de WCS, auraient pu permettre à la Guinée, à enfin lancer cet ambitieux projet. Hélas l’incompétence est sur le point de passer par là.

En suivant l’histoire socio-politique de ce pays, En voyant la légèreté avec laquelle nos dirigeants gèrent ce dossier aussi stratégique, c’est à se demander si le peuple de Guinée est vraiment fait pour être heureux.

Dieu tu as béni la Guinée, il est temps de bénir les Guinéens !!!

Mohamed

Msc Brunel University LONDON

