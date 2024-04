En tant que Responsable mondial des ressources humaines chez Rio Tinto, mon travail consiste à former partout dans le monde des équipes diversifiées et inclusives pour mener à bien nos projets ambitieux et transformateurs. Nous valorisons la contribution de chaque point de vue et souhaitons que tous nos collaborateurs se sentent écoutés et que toutes les cultures soient respectées.

Ma visite en Guinée au cours des deux dernières semaines m’a donné l’assurance que le projet Simandou est en parfaite adéquation avec ces objectifs : construire des équipes soudées et talentueuses, tout en donnant vie à un projet transformateur pour le peuple de Guinée. Notre main d’œuvre en constante expansion est constituée à 83% de Guinéens, chacun d’entre eux exerçant un rôle indispensable dans la réalisation de ce projet ambitieux.

Tout au long de ma visite dans nos bureaux de Conakry, puis sur nos chantiers à Beyla, j’ai été impressionné par la qualité et l’étendue des talents de nos employés. J’ai également été ravi de constater la participation de nos nombreux sous-traitants au projet. Leur investissement dans le recrutement de talents guinéens participe à la réalisation de Simandou dans un esprit de croissance mutuelle et de collaboration.

Constituer une main-d’œuvre diversifiée et représentative de la Guinée

La création d’opportunités à l’échelle nationale et locale est au cœur du projet Simandou. En faisant la connaissance de plusieurs de nos talentueux employés à la Cafétéria de Siatouro, j’ai eu l’occasion d’échanger avec les personnes qui font de Simandou une réalité.

A mesure que la construction progresse, Rio Tinto redouble d’efforts pour créer des opportunités d’emploi locales, aider les entreprises guinéennes à se développer et renforcer les compétences de la main-d’œuvre locale. Nos sous-traitants et nous-mêmes employons actuellement plus de 6 500 personnes dans le pays dans le cadre du projet Simandou – et notre main-d’œuvre ne cesse de croître.

Nos dépenses locales dans le cadre de l’attribution de contrats aux entreprises guinéennes offrent à ces entreprises des opportunité substantielles d’investir dans les talents locaux et de développer leurs activités. Nous avons dépensé 378 millions de dollars en 2023, et déjà 224 millions de dollars depuis le début de 2024, auprès des entreprises enregistrées en Guinée. .

Je suis fier des progrès réalisés jusqu’à présent et nous continuerons à soutenir les entreprises guinéennes lorsqu’elles se manifesteront pour décrocher de nouveaux contrats, développer leurs activités et former la prochaine génération de chefs d’entreprise guinéens.

Prioriser le transfert de compétences

En Guinée, j’ai pu constater combien le projet Simandou encourage les évolutions de carrière et offre aux personnes talentueuses la possibilité d’acquérir de nouvelles compétences et d’assumer davantage de responsabilités à mesure que le projet avance.

Le contenu local et le transfert de compétences sont les piliers du projet Simandou. Afin de garantir que les avantages du projet profitent aux personnes vivant à proximité de nos sites d’opérations, nous donnons la priorité au recrutement d’individus issus des régions où nous opérons.

Les populations locales pourront accéder au marché du travail généré par le projet Simandou grâce aux nombreuses initiatives de formation et d’amélioration des compétences que nous mettons en œuvre, notamment à Beyla. L’ouverture de nouvelles formations au Centre de Formation Professionnelle – une initiative conjointe de Rio Tinto, du ministère de l’Enseignement technique et de la Formation professionnelle et de Trust Africa – est un autre exemple de notre détermination à créer les conditions d’un développement durable de la Guinée.

Notre programme de Développement Economique Régional nous permet également d’investir plus largement dans l’éducation. Nous expérimentons actuellement des programmes de formation et professionnalisation visant à autonomiser tout au long du corridor les femmes et les filles, en développant notamment leurs compétences entrepreneuriales.

De nouvelles perspectives de carrière pour les femmes en Guinée grâce au secteur minier

Ma priorité absolue chez Rio Tinto est de créer une culture véritablement inclusive qui intègre tous les groupes, peu importe leurs nationalités, genre, appartenance ethnique, religions ou âges. Je suis particulièrement enthousiasmée par le travail que nous accomplissons quotidiennement pour soutenir la promotion et valorisation des femmes dans le secteur minier, un chantier informé par les enseignements que nous avons tirés de nos nombreux autres projets à travers le monde.

Ce fut un honneur de rencontrer tant de collègues féminines inspirantes lors de ma visite en Guinée et de constater que les femmes du pays produisent déjà un impact significatif dans des fonctions clés tels que la sciences des données, la construction, la gestion et la finance.

En Guinée, notre initiative « Women in Mining » vise à dynamiser la représentation des femmes dans la main d’œuvre en réduisant les barrières à l’entrée pour les femmes talentueuses et intéressées par les opportunités offertes par le projet Simandou. Pour y parvenir, nous impliquons de manière proactive les femmes et les filles dans les communautés où nous opérons, nous offrons des formations ciblées et des initiatives de perfectionnement, et veillons à ce que nos procédures de recrutement soient transparentes et que les nouvelles offres d’emploi fassent l’objet d’une communication adéquate.

Nous nous sommes associés à un certain nombre d’ONG guinéennes, telles que la Fondation Jamila et l’ONG Club des Amis du Monde, pour mettre en œuvre des programmes d’éducation et de formation professionnelle qui permettront aux femmes guinéennes d’acquérir les connaissances, les compétences et le soutien dont elles ont besoin pour accéder aux emplois offerts par un secteur minier en pleine croissance.

Ce fut pour moi un honneur de constater les progrès que nous avons réalisés dans ce domaine.

Nos équipes du projet Simandou se consacrent à la construction d’un projet bénéfique pour les générations futures. Au cours des deux dernières semaines, j’ai eu l’opportunité d’observer de première main leur collaboration exemplaire, visant à obtenir les meilleurs résultats tant pour le projet que pour la Guinée. Les équipes de Rio Tinto à l’échelle mondiale peuvent puiser inspiration dans l’agilité, l’ingéniosité et la résilience de nos employés de Simandou.

Grâce à eux, Simandou se positionne comme un modèle de réussite démontrant comment la création d’un environnement propice au bien-être, à l’inclusion et à la diversité favorise l’innovation et l’excellence opérationnelle au sein d’un projet complexe et ambitieux.

James Martin, Responsable mondial des ressources humaines chez Rio Tinto