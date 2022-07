L’Organisation guinéenne de défense des droits de l’Homme et du Citoyen (OGDH) est sortie du silence c mercredi 6 juillet 2022, pour dénoncer l’interpellation des leaders du Fndc.

Le bureau exécutif national de cette Ong de défense des droits de l’homme, a exprimé toute son indignation et a condamné selon ele, ‘’avec la dernière énergie les violences contre Oumar Sylla alias Foniké Manguè, coordinateur national, Mamadou Bilo Bah, responsable des antennes et Alpha Midiaou Bah, alias Djani Alpha, responsable de la citoyenneté.

L’organisation a déploré le fait que ces événements soient en totale contradiction avec les engagements de l’État guinéen en matière de protection des droits de l’homme.

A ce titre, l’Organisation guinéenne de défense des droits de l’homme et du citoyen tient à rappeler l’article 7 du pacte international relatif aux droits civils et politiques. Ainsi que les articles 4 et 5 de la Charte Africaine des droits de l’homme et des peuples, les articles 8 et 11 de la Charte de la transition qui consacrent tous la protection de la dignité humaine et le droit à la vie en toute circonstance.

Par ailleurs, l’avocat de ces acteurs sociaux a annoncé dans la matinée que ses clients devraient être déférés au parquet général.