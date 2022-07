L’audience de ce mercredi 6 juillet 2022, a été réservée à la phase des plaidoiries et réquisitions, à la Cour de répression des infractions économiques et financières (CIREF). A cet effet, le ministre public a requis des lourdes peines pour les deux prévenus.

C’est une affaire qui oppose l’Etat guinéen au gestionnaire comptable, Facinet Camara de l’entreprise Flavio Voyage et Mohamed Kébé jeune frère de feu Me Salifou Kébé, ancien président de la CENI. Les autorités guinéennes poursuivent ces deux personnes pour des faits présumés de »blanchiment de capitaux, d’enrichissement illicite et corruption ». L’État accuse ces messieurs d’avoir détourné la somme de deux milliards de francs guinéens, en surfacturant la Commission électorale nationale indépendante (CENI), pour l’achat des billets d’avion des membres de l’institution.

Il faut rappeler que Mohamed Kébé a brillé par son absence tout au long de ce procès. Et le nommé Facinet Camara, lui il a toujours clamé son innocence.

Le ministère public a requis des lourdes peines contre les deux prévenus. Lazare Mamady Bauret requiert 7 ans d’emprisonnement ferme, le paiement d’un milliard 900 millions d’amende et un mandat d’arrêt international contre Mohamed Kébé. Pour le gestionnaire de Flavio voyage Facinet Camara, le représentant du ministère public dans cette affaire a requis 3 ans de prison assorti de sursis et au paiement de 100 millions de francs guinéens d’amende.

Il faut noter que les montants d’amende représentent le montant de l’enrichissement illicite, 2 milliards de francs guinéens. En attendant, la Cour a renvoyé l’audience afin que le verdict soit rendu le mercredi 27 juillet prochain.