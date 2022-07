Au lendemain de l’interpellation de Foniké Mengué, Djani Alfa et Billo Bah tous membres de la Coordination nationale du FNDC, des voix se lèvent au sein de l’opinion publique pour dénoncer la méthode utilisée pour par les agents de la BRB.

Le président du parti PUR après avoir énergétiquement condamné une arrestation qu’il qualifie de recul de la démocratie plaide pour leur libération et appelle au respect de leur dignité.

En outre, Louda Baldé soutient que ce qui s’est passé est une atteinte à la démocratie et à la liberté individuelle et collective.

«Au siège du FNDC, nous avons assisté à un recul de la démocratie, de l’état de droit et de la liberté d’expression. Dans notre pays nous ne devons pas nous livrer à des menaces ni d’injures à l’égard de qui que ce soit dans ce sens. Les autorités doivent appliquer les lois selon les règles de l’art. Nous exhortons qu’ils soient traités dans le cadre de la loi et que leur dignité soit respectée», a réagi le leader du Parti de l’Unité et du Renouveau.

«Donc le Parti de l’Unité et du Renouveau condamne l’arrestation de Foniké Mengué, Billo Bah et Djani Alpha, et nous demandons leur libération le plutôt possible et que le Colonel prenne ses responsabilités vis-à-vis de la transition pour un retour à l’ordre constitutionnel», exige Louda Baldé.