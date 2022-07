Dans une déclaration de deux pages rendue publique ce mercredi 6 juillet 2022, l’Alliance Nationale pour l’Alternance Démocratique (ANAD), a fait savoir que le combat que mène le FNDC est aussi le sien. Elle exprime alors sa solidarité aux frontistes arrêtés et détenus par les autorités de la transition, elle interpelle la CEDEAO à nouveau.

«L’ANAD exprime avec force sa solidarité et son soutien au FNDC et à tous les acteurs politiques et leaders d’opinion injustement poursuivis ou détenus. Elle demande à la CEDEAO d’engager les diligences nécessaires à la libération immédiate et sans conditions de Fonikè Manguè, Mamadou Billo Bah, Djani Alpha et de tous les leaders arbitrairement poursuivis ou arrêtés», lit-on dans la déclaration.

Copie :