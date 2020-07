Les députés guinéens ont entamé les vacances parlementaires à partir du samedi 4 juillet 2020. Mais avant de partir pour un mois de repos, ils se sont fixés pour mission de contrôler la gestion de la pandémie de coronavirus sur le terrain.

Le président de l’Assemblée nationale a mentionné dans son discours de clôture des travaux de la session parlementaire, les détails de cette mission confiée aux députés pendant cette vacance.

Amadou Damaro Camara a montré au Chef du gouvernement que le bureau de l’Assemblée nationale a décidé de mettre en place une première commission d’information. Son travail consistera à s’enquérir de la gestion sur le terrain de la stratégie de lutte contre la Covid 19.

Publicité

« C’est certes une pratique peu courante qui est désormais instituée pour une meilleure capitalisation de notre rôle de contrôle parlementaire de l’action gouvernementale », assure le président de l’Assemblée nationale guinéenne.

La Guinée enregistre de nos jours, plus de 5 milles cas de contaminations liés à la maladie de coronavirus. Plus de 30 cas de décès et plus de 4 mille personnes guéries.

Bien que des commissions et un plan de riposte soient mis en place, la maladie connaît cependant une progression.