Les responsables du Front national pour la Défense de la Constitution (FNDC) « comptent en finir » avec le régime en place à l’occasion de sa manifestation prévue le 20 juillet prochain.

Malgré les menaces et les critiques de tout genre dont ils sont victimes depuis l’annonce de la reprise de ses manifestations, les opposants n’entendent pas du tout abdiquer.

C’est le président de l’Union des forces républicaines (UFR) qui l’a dit ce lundi 06 juillet 2020, au cours d’une sortie médiatique.

Et Sidya Touré, soutient que ce combat, dont il s’agit, ne concerne pas en réalité que le FNDC.

Pour lui, les Guinéens partout où ils se trouvent doivent se lever pour dire stop à ce régime qu’il qualifie de dictatorial.



«Je voudrais dire à mes compatriotes, il faudrait qu’on comprenne bien que quand on appelle à la manifestation ce n’est pas pour voir les gens du FNDC défilés et qu’on tape les mains pour dire ceci ou cela. Ce que les Guinéens qui souffrent depuis 10 ans, qui n’ont pas d’eau, qui n’ont pas d’électricité, qui n’ont pas de travail, qui n’ont pas d’hôpitaux pour se faire soigner, que la Covid-19 frappe aujourd’hui et en contrepartie on le soutien nul part malgré ses beaux discours. Tous ces gens-là devraient être dehors pour dire ça suffit balayer ce régime, et prenons une nouvelle orientation. C’est cela le sens de la marche du 20 juillet», a-t-il expliqué.

L’ancien Premier ministre regrette le fait que selon lui, Alpha Condé a fini par fouler aux pieds les lois de la République qui régissent le fonctionnement du pays. C’est un pays où à l’Assemblée nationale, en dehors de toute légalité, a modifié un règlement intérieur rien que pour éjecter un député. « Quand vous êtes à ce niveau-là, c’est fini, nous sommes plus dans un État. Nous sommes maintenant à quelque chose qui ressemble à tout sauf à un État », a fustigé l’opposant.