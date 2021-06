Dans les jours à venir, une nouvelle alliance politique pourrait voir le jour en Guinée. Ce mariage politique est une initiative de plusieurs formations politiques. Bah Oury de l’UDRG en est l’un des initiateurs de cette idée.

Interrogée ce samedi 05 juin 2021, Bah Oury explique la particularité de cette alliance. Selon lui, il s’agit de la mise en place d’une nouvelle alliance politique pour faire face à la crise politique dont fait face la Guinée actuellement.

«Il faut reconstruire le paysage politique. C’est dans cette direction que nous sommes en train d’évoluer pour que notre espace politique soit rénové, qu’il y ait plus de convivialité. Qu’il y ait des hommes et des femmes de valeurs. Plus que ce que nous avons actuellement. Les circonstances actuelles du pays, les enjeux, les crises que nous connaissons il y a une nécessité absolue de privilégier l’intérêt du pays pour nous permettre d’avoir des attitudes qui construisent. L’alliance politique est une nécessité dans un contexte de multipartisme. Il faut nécessairement avoir la coopération entre les partis politiques qui peuvent se retrouver discuter, aborder des questions d’intérêt national pour faire émerger un consensus», a-t-il indiqué.

Dans la formation de ce nouveau bloc politique, Bah Oury compte approcher toutes les structures majeures afin de conjuguer le même verbe.

«Toutes les structures majeures seront approchées pour voir s’il y a complémentarité, s’il y a convergence dans l’approche et s’il y a une même lecture de la situation actuelle. Nous préconisons qu’il y ait nécessité d’engager un dialogue politique constructif et efficace pour nous permettre de faire avancer le pays. Si d’autres ne se rangent pas dans cette direction, de ce point de vue, on ne peut pas regrouper des contraires dans la même alliance», a précisé Bah Oury.

Par le passé, l’on a assisté à la naissance de plusieurs bloc animés d’ambitions, mais qui, finalement s’est disloqué pour des jeux d’intérêts politiques. Avec cette nouvelle alliance, Bah Oury tire les leçons du passé et garde l’espoir que le pays pourrait enfin connaître une sortie durable de crise politique pour assurer l’avenir et la stabilité de la Guinée.