Les autorités de la transition veulent anticiper les inondations dans la capitale Conakry à travers le curage des caniveaux. Comme d’habitude, le 1er samedi de chaque mois, le gouvernement guinéen procède aux nettoyages de la ville. Ce samedi 06 Mai 2023, le conseil communal de Ratoma en compagnie de la ministre de l’Action sociale, de la Promotion féminine, de l’enfance et des personnes vulnérables, Aïcha Nanette Conté a nettoyé le quartier Hamdallaye.

Pour le Maire de la commune de Ratoma Alpha Oumar SAKHO cette grande mobilisation marque la célébration de cette journée nationale dédiée à l’assainissement. « C’est devenu une coutume. Et c’est ancré dans l’esprit désormais de nos citoyens que le 1er samedi de chaque mois est dédié à la santé et à l’hygiène. Donc c’est important que nous anticipions maintenant pour éviter les inondations. C’est pourquoi nous sommes-là aujourd’hui avec les citoyens de Ratoma pour nettoyer comme d’habitude. Depuis que ces journées ont été initiées il y a une très grande amélioration du point de vu assainissement dans notre commune », s’est-il réjouit.

Il soutient que cette action va être pérennisée. Il indique d’ailleurs que la commune a passé beaucoup de temps à la sensibilisation. Désormais « nous allons associer sensibilisation et contrainte. Parce que ce sont les sanctions. Et c’est pour ça que nous avons mis en activité la brigade d’hygiène de salubrité qui est là pour traquer tous ceux qui se hasarderont à déverser les ordures dans les caniveaux. Depuis un certain temps le gouvernorat nous a aidés à former une brigade d’hygiène et de salubrité pour veiller au maintien de la salubrité dans notre commune. Donc cette brigade est en train de travailler ».

Pour bien matérialiser l’importance de cette journée dédiée à l’assainissement, le Maire SAKHO a suggéré aux autorités de la transition d’interdire la circulation de tous les véhicules excepté ceux qui sont médicalisés et la sécurité lors des journées d’assainissement. « Ça va nous aider, et empêcher que les gens viennent accidenter ceux qui travaillent. Et qu’on prenne la décision de fermer le commerce. Parce que généralement ce sont eux qui salissent d’avantage. Si les commerces sont fermés, obligatoirement les gens qui viennent acheter et les gens qui vendent vont se joindre à ceux qui nettoient. Ça avancerait les choses », a-t-il plaidé tout en invitant les citoyens de s’abonner auprès d’un PME afin d’éviter à déverser les ordures dans les caniveaux. « En s’abonnant auprès des PME, on évite tout cela».

Par ailleurs, la ministre de l’Action sociale, Aïcha Nanette Conté invite chacun à participer à cette action pour rendre la ville propre. « C’est une action citoyenne que chacun prenne le balai, une pelle, un râteau pour pouvoir nettoyer ne serait-ce que la devanture de sa maison, de son lieu de travail. Nous pourrons avoir une capitale digne de nom et propre comme le veut chacun de nous. Parce que ce n’est pas seulement le président de la transition qui veut que la capitale soit propre. Il y va de l’intérêt de chaque Guinéen », a-t-elle lancé.