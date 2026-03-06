Reconduit au poste de Premier ministre le 26 janvier 2026, Bah Oury devra se présenter devant le Conseil national de la transition (CNT), qui tient lieu de Parlement durant la transition, afin de présenter la politique générale de son gouvernement avant la fin du mois de mars.

L’annonce a été faite ce jeudi 5 mars par le chef du gouvernement lui-même, à l’occasion d’une séance plénière du CNT à laquelle il a pris part. « Je serai tenu, de par la Constitution de la République de Guinée, de me retrouver devant vous d’ici la fin du mois de mars pour décliner le discours de politique générale du Premier ministre-chef du gouvernement de la République de Guinée », a déclaré Bah Oury devant les conseillers nationaux.

Cette intervention s’inscrit dans le respect des dispositions constitutionnelles encadrant cet exercice républicain. L’article 82 de la Constitution stipule en effet que « le Premier ministre prononce un discours de politique générale devant le Parlement réuni en Conseil de la Nation, au plus tard soixante (60) jours à compter de sa prise de fonction ».

Selon le même texte, cette déclaration est suivie de débats entre les parlementaires, sans vote.

En se conformant à cette exigence, le Premier ministre entend ainsi respecter les prescriptions constitutionnelles en vigueur.