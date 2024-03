Le dossier concernant les officiers de police et de gendarmerie devant comparaître devant le Tribunal de première instance de Dixinn avait été renvoyé au 15 janvier 2024 pour délibération sur les exceptions soulevées par les avocats de la défense. Depuis, il peine à être programmé au rôle d’audience, et les avocats comptent saisir le parquet pour sa programmation.

« Le dossier était prévu pour jeudi dernier au rôle des audiences au Tribunal de première instance de Dixinn. Malheureusement, cela n’a pas eu lieu. Nous irons voir le substitut du procureur encore pour que le dossier soit vite programmé afin que les innocents puissent sortir de prison », a fait savoir Maître Sidiki Bérété, l’un des avocats de la défense.

Dans ce dossier, six officiers de la gendarmerie et de la police, dont le colonel Idrissa Camara alias Jozi de la police et le lieutenant-colonel Sékou Bakary Keïta de la gendarmerie, respectivement coordonnateur et coordonnateur adjoint des BAC, sont accusés « d’importation, de transport international de drogue à haut risque des tableaux 1 et 2, recels et complicité », depuis l’an 2021.

Ils auraient saisi 19 sacs de drogue dure appelée cocaïne, dont 3 sacs de 25 kg auraient été dissimulés.