Une nouvelle découverte macabre secoue le quartier périphérique de Bordo, à Kankan. Pour la deuxième fois en l’espace de trois jours, un corps sans vie a été retrouvé, cette fois au bord de la nationale Kankan-Kissidougou, ce mercredi 6 mars 2024.

L’identité de la victime, un jeune homme d’une vingtaine d’années, reste encore inconnue. Famoudou Diawara, chef du quartier, exprime sa consternation face à cette série de tragédies.

“Nous sommes réunis ici ce matin parce qu’il y a eu un cas malheureux qui vient de se répéter à Bordo. Avant-hier, on était à l’ENAE, où deux corps ont été retrouvés dans une fosse septique, nous avons dû gérer cela. Aujourd’hui, encore ce mercredi, nous sommes confrontés à un autre fait. Il s’agit d’un citoyen qui n’est pas natif de Bordo, mais qui était de passage. Il avait quitté Siguiri et devait rejoindre sa ville natale, Kissidougou. Comme ici c’est la grande route, il a préféré attendre le véhicule sous le manguier, et c’est à ce moment-là qu’il a été constaté, à travers les informations que j’ai reçues, qu’il était malade. Ceux qui étaient à côté sont rentrés chez eux en le laissant vivant, mais il a finalement succombé.”

Famoudou Diawara souligne également les difficultés rencontrées en raison du retard des médecins légistes sur les lieux.

“Ce qui nous a pris beaucoup de temps, c’est le retard de l’hôpital, car nous ne pouvions pas toucher le corps en l’absence du médecin. Finalement, le médecin est arrivé, mais nous avons dû attendre assez longtemps.”

Le corps de la victime a été transporté à l’hôpital régional de Kankan en attendant que sa famille soit identifiée. Ces découvertes macabres répétées soulèvent des questions sur la sécurité et le suivi médical dans la région, mettant en lumière la nécessité d’une action rapide pour prévenir de futures tragédies.

Mamoudou Aimé Césaire Condé