Ce mardi 5 mars, une rencontre exceptionnelle a eu lieu à la Primature entre le tout-nouveau Premier ministre, Amadou Oury Bah, et six anciens chefs de gouvernement de la République de Guinée. L’objectif de cette réunion était d’apprendre des expériences passées et de bénéficier des conseils avisés des anciens premiers ministres.

Il s’agit de six (6) anciens premiers ministres, des figures emblématiques de la politique guinéenne. En tête, Lamine Sidibé ainsi que François Louceny Fall, Ahmed Tidjane Souaré, Kabinet Komara, Mohamed Saïd Fofana, et Mamady Youla, chacun ayant occupé ce poste à des moments clés de l’histoire du pays.

L’ancien Premier ministre Lamine Sidimé, qui a dirigé le gouvernement de 1999 à 2004, a souligné l’importance de cette rencontre en déclarant : “Il (Bah Oury, ndlr) sait qu’il a été chargé d’une mission extrêmement importante, il sait que nous avons besoin de mettre toutes les énergies et toutes les intelligences ensemble pour pouvoir avancer. Il s’agit d’avancer pour la communauté nationale, pour la Guinée. Nous avons besoin d’être unis et de travailler ensemble pour exploiter pleinement les ressources de notre pays.”

Il a également souligné l’importance de la coopération et de la collaboration entre les dirigeants guinéens pour relever les défis auxquels le pays est confronté. “Les étrangers viennent chez nous pour chercher de l’argent, mais ils tiennent compte de la capacité de notre cerveau à nous mettre ensemble et à travailler”, a-t-il ajouté.

Cette rencontre témoigne de la volonté du nouveau gouvernement de tirer parti des expériences passées pour construire un avenir meilleur pour la Guinée et son peuple.