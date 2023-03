Malgré les démarches entreprises par les religieux pour demander aux forces vives de Guinée de sursoir à leur manifestation prévue pour le 9 mars prochain, les leaders continuent à galvaniser leurs militants. Après Cellou Dalein Diallo, c’est autour Sidya Touré de lancer un message.

«Répondons massivement à l’appel à la manifestation pacifique des FVG le 9 mars 2023 pour exiger: le retour à l’ordre constitutionnel, le respect des droits et libertés. Levons-nous pour rendre possible notre aspiration à une Guinée libre et prospère», a tweeté l’ancien premier ministre.

L’ANAD de Cellou Dalein Diallo a reçu une mission du secrétariat général des affaires religieuses ce lundi. L’alliance a clairement fait savoir à Elhadj Karamo Diawara et sa suite que pour renoncer à la manifestation, qu’il faut que toutes leurs revendications soient prises en compte par les autorités.