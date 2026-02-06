Un violent incendie s’est déclaré ce vendredi 6 février 2026 dans le quartier Sangoyah, au cœur de la commune de Matoto. Le sinistre a entièrement ravagé un vaste domaine regroupant des ateliers de tapisserie, de menuiserie et de soudure, mais aussi des salons de coiffure, des bars-cafés et plusieurs commerces, notamment des magasins de stockage de congélateurs et de pièces d’engins roulants. Le feu s’est déclenché aux environs de 7 heures du matin.

Selon les témoignages recueillis sur place, l’incendie serait parti d’un feu allumé par le fils d’un maître tapissier, qui brûlait des ordures sèches entassées à proximité des ateliers. Attisé par le vent et la présence de matériaux inflammables, le feu s’est rapidement propagé, échappant à tout contrôle.

Souleymane Camara, gérant d’un bar-café installé sur le site, raconte les circonstances du drame : « On m’a appelé à 7 heures pour m’informer que le feu avait pris mon bar-café. D’après les personnes présentes sur place, c’est le fils d’un maître qui travaille ici qui a mis le feu aux feuilles sèches de manguiers entassées là. Des clients qui prenaient le café lui ont demandé d’éteindre le feu, mais il ne l’a pas fait. Il a pris la fuite vers le camp militaire. À ce moment-là, les flammes se sont propagées très vite », a-t-il relaté.

Sur les lieux, l’ampleur des dégâts est considérable. Les pertes sont évaluées à plusieurs centaines de millions de francs guinéens. « Des portes sont évaluées à plusieurs centaines de millions de francs guinéens. Moi, par exemple, j’ai perdu un vestimentaire de plusieurs dizaines de millions. Il y a aussi des menuisiers et des tapissiers qui avaient des commandes en attente de livraison, sans oublier les commerçants », a poursuivi Souleymane Camara.

Comme lui, Kadiatou Souaré, propriétaire d’un magasin de stockage et de vente de congélateurs et d’autres matériels, a vu l’ensemble de ses biens partir en fumée. « J’ai commencé par faire des économies quand j’étais gérante de la Lonagui avant de me lancer dans le commerce. Je vends des congélateurs, des machines et plusieurs marchandises. J’ai perdu beaucoup d’argent. Aujourd’hui, toutes les dépenses familiales reposent sur moi. Je n’ai plus d’espoir, car j’ai tout perdu », a-t-elle déploré, visiblement éprouvée.

Kabinet Condé, maître tapissier, figure également parmi les victimes. Il affirme avoir perdu tout son matériel de travail ainsi que plusieurs commandes en cours. « J’avais trois commandes de fauteuils en attente de livraison. Chacune était estimée à 7 millions de francs guinéens. Rien n’a pu être sauvé », a-t-il confié.

Face à l’ampleur des pertes matérielles, les sinistrés lancent un appel pressant à l’aide, à l’endroit du gouvernement et des personnes de bonne volonté. Au moment où nous quittions les lieux, les flammes étaient entièrement maîtrisées, laissant derrière elles un paysage de désolation et de nombreuses familles plongées dans l’incertitude.