Le Bureau du Conseil de la FIFA, a annoncé ce jeudi 6 février 2025, la suspension de Fédération Congolaise de Football. Une décision qui risque de chambouler le paysage footballistique en République du Congo car, elle prive immédiatement la FECOFOOT de tous ses droits de membre et suspend sa participation aux compétitions internationales.

Selon le communiqué de la Fédération Internationale de Football Association, conformément à l’article 16 de ses statuts, la FECOFOOT “ne pourra plus prendre part aux compétitions internationales” tant que cette suspension n’aura pas été levée.

Les équipes nationales et les clubs affiliés à la fédération se retrouvent ainsi exclus des tournois internationaux, un coup dur pour le développement du football dans le pays. En outre, les programmes de développement, les formations et les cours proposés par la FIFA et la CAF sont désormais inaccessibles à la FECOFOOT, à ses membres et à ses officiels.

La suspension de la FECOFOOT intervient alors que les clubs et équipes nationales nourrissaient des aspirations à des compétitions de plus en plus ambitieuses, et elle survient dans un contexte où le football congolais semble traverser une période de turbulences. La FIFA a d’ores et déjà précisé que cette suspension pourrait être levée à tout moment avant le prochain Congrès de la FIFA, mais aucune indication n’a été donnée sur la durée exacte de cette sanction.