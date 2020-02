Kindia: une étudiante tente d’assassiner son mari

C’est un fait qui a secoué les citoyens de la ville des agrumes, une étudiante de l’Université de Kindia, mariée a un jeune marchand à tenté de tuer son mari dans la nuit du mercredi 6 février 2020 aux environs de 22 heures dans le quartier Solia Commune Urbaine de Kindia.

« je suis venu trouver ma femme assise, je lui ai demandé de m’envoyer de l’eau pour me laver elle a refusé, je me suis débrouillé pour trouver de l’eau et me laver, après je lui ai demandé qu’est-ce qu’elle voulais manger, elle m’a répondu qu’elle n’en veut pas. Je suis allé en ville me chercher à manger, à mon retour elle a ouvert la porte pour moi je suis rentré, donc j’ai ouvert mon téléphone pour visualiser des vidéos, c’est là qu’elle a récupéré mon téléphone et l’a jeté, elle a pris un miroir qui était à côté, l’a brisé contre moi et a prit un fragment et m’a poignardé au ventre, j’ai tenté de fuir mais je suis tombé à la devanture », témoigne la victime.

La victime a été transporté d’urgence à l’hôpital où il suit des soins. Selon le médecin, la blessure n’est pas profonde et que la vie de la victime n’est pas en danger. La femme de la victime Aminata Bangoura elle, aurait pris la poudre d’escampette, selon son mari elle se trouverait ce chez parents.

Thierno Aliou Sow correspondant régional Guinee360.com