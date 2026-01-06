Ce mardi 6 janvier 2026, les abonnés d’Orange Guinée ont été confrontés à une interruption totale des services de téléphonie mobile et d’Internet à travers le pays. Pendant plusieurs heures, il était impossible de passer des appels, d’envoyer des messages ou de se connecter à Internet, provoquant de nombreuses plaintes et inquiétudes parmi les utilisateurs.

Dans un communiqué publié dans l’après-midi, l’opérateur a reconnu « une panne exceptionnelle » due à « un incident technique survenu ce mardi 6 janvier ». Orange Guinée assure que « nos équipes techniques, en collaboration avec nos partenaires, sont mobilisées pour un retour rapide à la normale ».

Souhaitant rassurer ses clients, l’opérateur a présenté « ses excuses sincères pour cet inconvénient » et a appelé à la patience. « Nous restons à votre disposition pour tout besoin d’assistance », précise le communiqué, tout en remerciant les usagers pour leur fidélité.