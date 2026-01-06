À l’occasion de la cérémonie de présentation des vœux du Nouvel An par le personnel de la Primature, tenue ce lundi 5 janvier 2026, le Premier ministre Bah Oury a rappelé le rôle central de cette institution dans le fonctionnement de l’administration publique. Il a, à cette occasion, décliné sa vision et ses ambitions pour renforcer l’efficacité de la Primature, afin de mieux répondre aux exigences de l’État et aux attentes nationales.

Devant ses collaborateurs, le chef du gouvernement a insisté sur la mission de coordination confiée à la Primature au sein de l’Exécutif. « Vous savez que la Primature, c’est une institution qui coordonne l’ensemble des activités du gouvernement », a-t-il rappelé, soulignant la responsabilité stratégique de cette structure dans la conduite de l’action publique.

Reconnaissant les avancées déjà réalisées, Bah Oury a toutefois estimé nécessaire de poursuivre les réformes engagées. « Beaucoup d’efforts ont été faits pour permettre à ce que la Primature puisse, de manière plus efficace et efficiente, assumer ce rôle de coordination qui permet de faire en sorte que l’action gouvernementale soit gérée avec cohérence et avec efficacité », a-t-il déclaré.

Le Premier ministre a néanmoins admis que des défis importants subsistent. « À cet égard, je ne peux pas manquer de vous dire qu’il y a encore beaucoup de choses à faire pour que cette action de coordination, pour rendre l’action gouvernementale efficace, efficiente et transversale, puisse se traduire avec beaucoup plus de netteté dans les faits », a-t-il poursuivi, appelant à une amélioration continue des mécanismes de gouvernance.

Inscrivant son action dans une dynamique progressive, Bah Oury a mis l’accent sur la nécessité de bâtir une administration solide et durable. « On ne construit pas tout le monde en un seul jour, mais on y va pas à pas. Et nous irons dans cette dynamique pour faire, au-delà des personnes, que la Primature, deuxième pilier de l’Exécutif de l’État, puisse être en conformité avec les exigences d’une réelle administration efficace tournée vers le développement, dépersonnalisée, et également faire en sorte que les principes constitutionnels qui ont donné des prérogatives à la Primature et au Premier ministre puissent être gérés avec efficacité dans le strict respect de l’esprit de la Constitution, d’une part, et de l’atteinte des objectifs liés à l’intérêt général », a-t-il expliqué.

À travers ce message, le Premier ministre réaffirme sa volonté de faire de la Primature un véritable levier de coordination et de performance de l’action gouvernementale, fondé sur le respect des principes constitutionnels et résolument orienté vers l’intérêt général et le développement du pays.