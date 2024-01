Quatre ans après la casse de Kaporo-Rails, Kipé 2, Dimess dans la commune de Ratoma, les nombreuses familles victimes sont en phase d’être indemnisées par le CNRD.

Dans l’optique de réparer les injustices causées par le régime du général Lansana Condé en 1998 et celui d’Alpha Condé en 2019, le colonel Mamadi Doumbouya a décidé de mettre en place une commission de recensement et d’évaluation des dégâts de ces déguerpissements afin de dédommager les victimes.

« Nous sommes dans une phase d’évaluation des biens perdus parce que et le régime de Lansana Conté et celui d’Alpha Condé ont détruit les maisons sans aucune évolution. C’est ce que le CNRD est en train de faire pour répertorier l’ensemble des dégâts. C’est un travail extraordinaire que la commission mène sur le terrain depuis quelques mois. Nous attendons les conclusions vu que les maisons ont été détruites et qu’il n’y a jamais eu d’expertise, les autorités ont l’obligation de fournir des images satellites du quartier avant la casse, c’est à travers ces images que les dernières victimes de 2019 ont pu identifier leur maison sur les photos », confie notre source.

La commission de recensement dirigée par le ministre secrétaire général à la présidence, général Amara Camara, a déjà commencé à répertorier les victimes. « Des enregistrements ont été faits, des questions ont été posées, maintenant c’est un travail qui est compliqué pour pouvoir tout évaluer avant de trouver la solution définitive à ce problème », ajoute-t-elle.

Selon le collectif des victimes de Kaporo-Rails, le gouvernement Alpha Condé a démoli 2 500 bâtiments plus de 1 200 familles jetées dans la rue et privé 3 000 enfants d’éducation en 2019.