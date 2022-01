Le président de la transition a effectué une visite successive ce mercredi 5 janvier 2022, sur les chantiers du Port Autonome de Conakry et de la Grande mosquée Fayçal. Colonel Mamadi Doumbouya était allé s’enquérir de l’état d’avancement des travaux.

Le président a entamé cette visite au Port autonome de Conakry (PAC). Là, il a eu un entretien avec les responsables sur le fonctionnement des installations portuaires. Sous la conduite du Ministre des Infrastructures et des Transports, Yaya Sow et le Directeur général du Port Autonome de Conakry, Mamadou Biro Diallo, Colonel Mamadi Doumbouya a visité les travaux de la contournente du Port, notamment le nouveau quai et le parc de 1 200 camions.

Ce projet de contournente de 3 Km qui s’étend du Port à la sortie du Palais du peuple est réalisé par la société turque Albayrak, avec un niveau d’exécution de 70 et 80%. Cette route est destinée aux camions, pour désengorger et assurer la fluidité de la circulation routière dans la

Commune de Kaloum.

Le Ministre des Transports a fait savoir au Président Mamadi Doumbouya que son département et la société Albayrak « sont tombés d’accord sur un délai de 4 à 5 mois, pour la fin des travaux du chantier de la contournante.»

Le président de la transition a invité les responsables du Port à mettre «les bouchées doubles» pour, précise-t-il :« que ce maillon important de l’économie guinéenne, soit plus compétitif.»

De là, Colonel Mamadi poursuit sa visite à la Grande Mosquée Fayçal, à Donka, dans la Commune de Dixinn. Ici, les travaux ont connu huit (8) mois d’arrêt, pour «faute de financement», apprend-on.

Sur place, le Chef de l’État a instruit aux services techniques de finir les travaux «avant le prochain mois de Ramadan, pour permettre aux fidèles musulmans d’accomplir aisément et dans le confort leur devoir religieux.»

Prenant la parole à cette occasion, le Secrétaire général aux Affaires Religieuses, Elhadj Karamo Diawara, s’est dit heureux de la visite du Chef de l’État qui, selon lui:« est toujours déterminé, en bon musulman, à mettre cet édifice religieux à la disposition des fidèles musulmans à temps avant le début du Ramadan.»

Elhadj. Karamo DIAWARA a promis au Chef Suprême des Armées, de mettre tout en œuvre, pour que le délai convenu soit respecté.

Mamadou Saïdou Diallo