Thiird du groupe Gnamakalah avertit les internautes. Le jeune rappeur Thiird a dans une publication sur Facebook avertit les internautes de suivre avec attention les différents réseaux car un nouveau freestyle de lui peut arriver d’un moment à l’autre.

L’année 2022 est un nouveau départ pour le binôme d’Hady. Thiird membre du groupe de rap Gnamakalah a fait une sortie sur son compte où il a attiré l’attention des internautes à suivre de près les réseaux par ce qu’il se peut qu’il livre un freestyle cependant il a écrit ceci :

« Surveillez les réseaux un freestyle peut tomber à tout moment » a annoncé le jeune rappeur.

À rappeler que le 12 nov. 2021 Third a sorti le titre “ Diai “ un morceau dédié aux orphelins et à toutes les personnes qui ont perdu un être cher . ‘’ Diai ‘’ touche également son auteur qui à travers le morceau adresse une prière pour le repos de l’âme de ses parents et ainsi de ses proches.

Par ailleurs, nous espérons tout de même que l’annonce du rappeur à suivre les réseaux tombera dans de bonnes oreilles afin de profiter de ce freestyle dès sa livraison bien que nous ignorons le thème de cette surprise.

Moustapha Barry