À la veille de la journée d’assainissement prévue ce samedi 6 décembre 2025, le Premier ministre Bah Oury invite tous les ministres à s’impliquer activement dans l’opération sur toute l’étendue du territoire national.

Dans une note adressée aux membres du gouvernement, il rappelle que « la qualité de vie demeure l’un des défis majeurs auxquels notre Gouvernement doit faire face avec détermination.»

Le chef du gouvernement a insisté sur le caractère obligatoire de cette journée et demandé à chaque département « de prendre les dispositions nécessaires pour organiser sa participation effective, en collaboration avec les services techniques et les collectivités locales. »

Bah Oury exhorte également les ministres à « veiller personnellement à la présence effective de vos équipes sur le terrain », tout en assurant une coordination étroite avec les acteurs locaux.

Enfin, le Premier ministre rappelle que cette mobilisation doit illustrer clairement « la volonté du Gouvernement de garantir un environnement propre, sain et digne pour les populations. »

Par ailleurs, il faut noter que la circulation est interdite entre 7h00 et 13h00 à l’exception pour les ambulances, les véhicules de sécurité, les véhicules diplomatiques et les personnes disposant d’une autorisation spéciale, a indiqué un communiqué du ministre de l’Hydraulique et des hydrocarbures.