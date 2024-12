À Foulayah, dans la région administrative de Kindia, un incendie d’origine inconnue a complètement ravagé une plantation d’ananas. Ce champ représentait le résultat de cinq années de travail acharné du jeune Hamidou Diallo.

L’incendie, dont l’origine reste pour l’instant inconnue, s’est déclaré le lundi 2 décembre 2024, ravageant un hectare et demi de plantation d’ananas. “C’est un champ de plus de 15 000 pieds d’ananas, avec un investissement de 40 millions de GNF, qui a été détruit. Même la matière première, les rejets d’ananas, qui aurait pu me permettre de mettre sur pied une autre exploitation a été calcinée”, explique le propriétaire Hamidou Diallo, joint au téléphone par notre rédaction.

Cet événement est un coup dur pour ce jeune entrepreneur agricole qui voit ses 5 ans de travail acharné partir en fumée. “C’est une perte d’environ 40 millions de francs guinéens. Pour l’heure, nous n’avons aucune information sur l’origine du feu qui a ravagé le champ. Je sais que cela ne sera pas facile, mais je reste déterminé à rebondir et à reconstruire”, confie-t-il.

Ces dernières années, plusieurs entrepreneurs agricoles ont vu leurs plantations détruites par des ‘‘incendies criminels’’ et divers actes de sabotage dans la région de la Basse-Guinée, notamment dans les préfectures de Dubréka, Coyah, Forécariah et Kindia. Alors que ce phénomène reste difficile à endiguer, le gouvernement guinéen semble minimiser l’ampleur des dégâts, malgré son devoir de protéger les citoyens et leurs biens.