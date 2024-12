Lors d’une interview accordée à RFI, le Premier ministre Bah Oury s’est exprimé sur la tragédie survenue à Nzérékoré le dimanche 1er décembre. Il a souligné l’importance de laisser les enquêtes en cours établir les responsabilités, plutôt que de céder aux spéculations.

Le chef du gouvernement guinéen a rassuré que les enquêtes vont déterminer la cause réelle de cette tragédie qui a coûté la vie à au moins 135 personnes et plus de 50 disparus, selon les Ong des droits humains. “Puisque l’intérêt de la commission d’enquête, c’est d’avoir la vérité sur cette affaire et s’il s’avère qu’il y a eu des responsabilités à caractère criminel, il va de soi que la justice s’en saisira pour trancher en conformité avec le droit pour que le peuple de Guinée connaisse toute la vérité sur cette tragédie.”

Par rapport au bilan provisoire du gouvernement, Bah Oury a fait savoir qu’il pourrait évoluer. “C’est vrai qu’il y a eu des personnes qui ont été amenées dans les hôpitaux et à ce niveau-là, selon les sources hospitalières, il y a 56 morts. Si parmi les blessés, d’autres ne sont pas décédés, nous sommes à ce niveau-là. Toutefois, il faut que des enquêtes nous permettent de savoir s’il y a eu des personnes blessées ou mortes qui ont été soustraites du circuit des hôpitaux et qui pourraient se retrouver parmi le lot des victimes”, a-t-il déclaré.

A en croire Bah Oury, les autorités de la transition sont déterminées à accompagner les familles des victimes. “Il faut que le gouverneur de la région de Nzérékoré, aidé par les magistrats de la localité, fasse l’inventaire de toutes les personnes qui sont décédées. Ce n’est qu’à ce moment-là que les aides et les accompagnements décidés par le président de la République seront distribués. Ça, c’est pour indiquer que le gouvernement guinéen, à tous les niveaux, est soucieux d’avoir une idée claire de l’arithmétique des personnes qui sont décédées”, a affirmé le Premier ministre.