Rio Tinto Simfer a tenu ses Journées Fournisseurs à Beyla, les lundi 4 et mardi 5 décembre 2023, pour offrir aux entreprises de la région l’opportunité de rencontrer les représentants de sa direction Achats ainsi que ceux de ses principaux partenaires de construction. L’événement a attiré plus de 200 invités, dont une majorité d’entrepreneurs locaux désireux de développer leurs activités en soumissionnant pour des contrats liés au projet Simandou.

Le thème de l’événement, « Soutenir ensemble le développement des entreprises locales pour stimuler la croissance économique durable de Beyla », s’est illustré dans la trentaine de discours, présentations, formations et débats auxquels ont pris part non seulement les représentants de Rio Tinto Simfer, mais aussi le préfet de Beyla Colonel Ibrahima Soulé Camara, le maire de la ville Djiba Donzo, l’Union des entrepreneurs de Beyla, plusieurs banques et partenaires financiers, ainsi que des agences des Nations unies telles que l’UNICEF et le PAM, et la Chambre de commerce guinéenne.

Lors de ces deux journées, les équipes de Rio Tinto Simfer ont présenté en détail les procédures et les normes appliqués en matière de sous-traitance et d’attribution des contrats. Plusieurs experts ont également détaillé les services de financement et de renforcement des capacités proposés aux entrepreneurs locaux afin qu’ils puissent répondre efficacement aux appels d’offre et respecter les standards de Rio Tinto Simfer pour tout contrat lié au projet Simandou.

Derrick Hansen, Directeur Général des Achats et de la Logistique de Rio Tinto Simfer, déclare : « Nous sommes reconnaissants envers tous les participants de nos Journées des Fournisseurs. Le nombre important d’entrepreneurs présents reflète les liens solides que nous établissons avec les communautés et entreprises locales. Pour nous, le respect des standards internationaux et la compétitivité de l’offre sont des critères primordiaux. Le projet Simandou représente une véritable transformation pour les petites et moyennes entreprises guinéennes, et nous sommes déterminés à soutenir activement les entrepreneurs qui souhaitent développer leurs activités et saisir les opportunités émergentes.»

En 2023, Rio Tinto Simfer et ses partenaires de construction ont accéléré les opérations liées au projet Simandou, ce qui a engendré une croissance exponentielle des dépenses locales à travers de nombreux secteurs (de la restauration au transport en passant par l’assainissement et la fabrication d’équipements de protection individuelle). Le groupe dispose aujourd’hui de presque 300 partenaires en Guinée et a dépensé 120 millions de dollars auprès de fournisseurs majoritairement détenus par des Guinéens.