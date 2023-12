La célèbre chanteuse Maman Diabaté surnommée La biche du Mandingue est décédée ce mardi 05 décembre 2023 à l’hôpital Sino-guinéen des suites de maladie. A-t-on appris.

Mama Diabaté est une artiste multi-instrumentiste de nationalité guinéenne, elle est née à Bagna dans la région de Faranah. En 1970 Mama Diabaté a commencé à jouer de la musique on l’appelait Sankaran Kono (l’oiseau de Sankaran). Elle est la seule femme et la seule artiste musicienne de Guinée à pouvoir jouer six (6) instruments traditionnels (le bolon, la kora, le doundoun, du dan, du balafon, le djembé et la guitare).

Elle est auteure de plusieurs albums à succès dont : N’na niwalé, Koffi cola na yo, et la biche du manding. Ces chansons traitaient principalement des thèmes comme des faits de société et à travers son art. Elle avait le don d’apaiser les cœurs et de conscientiser le public et ses fans. Son titre « Koffi Cola na yo » qui parle de la polygamie demeure un chef d’œuvre auprès de ses fans et admirateurs.

À cette douloureuse épreuve la rédaction du site Guinée360.com présente ces sincères condoléances à la famille éplorée, aux amies, proches collaborateurs et aux acteurs du monde culturel guinéen.