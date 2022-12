Le tribunal de première instance de Kankan a rendu son verdict, ce lundi 5 décembre 2022, concernant les cadres de l’IRE, inculpés dans l’affaire de falsification des résultats du BEPC session 2021.

Le tribunal a déclaré coupable à l’inspecteur régional de l’éducation de Kankan, Tidiane Touré et ses complices à savoir le chef service cellule examen, Oumar Camara informaticien, et Famoro Keita. Ils ont été condamnés à une peine de 2 ans de prison assortis de sursis, et au payement d’une amende de 5 millions de francs guinéens.

Et les quatre autres qui étaient dans le même box des accusés ont été relaxés pour délit non constitué.